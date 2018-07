Tromba d'aria nel Milanese: case allagate, tetti scoperchiati e due feriti a Pozzo d'Adda. Foto

Tetti scoperchiati, alberi sradicati e caduti, vie allagate. E ancora: solai crollati, appartamenti invasi dall'acqua e auto distrutte dalle macerie.

Notte di devastazione a Pozzo d'Adda, nel Milanese, dove poco dopo le 2 si è abbattuta una vera e proprio tromba d'aria che ha lasciato dietro di sé danni e feriti.

La situazione più critica si è registrata in via Mazzini, dove un tetto è stato "tirato via" dalla furia del vento ed il solaio dello stesso edificio è poi sprofondato negli appartamenti sottostanti riversandovi l’acqua che si era accumulata. Due persone, nel tentativo di mettersi in fuga, sono rimaste ferite e sono trasportate in ospedale dal 118, anche se le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

I detriti, tegole e pezzi di tetto, sono finiti sopra le villette circostanti distruggendo diverse auto che erano parcheggiate in strada. Danni anche in via della Repubblica, dove le macerie hanno colpito i cavi dell'alta tensione, spezzandoli e facendoli finire a terra. Numerosissimi, in tutta la zona, gli interventi dei vigili del fuoco e dei tecnici dell'Enel per ripristinare la corrente.

E a Milano esonda il Seveso

Grandissimi problemi anche a Milano dove il fiume Seveso è esondato verso le tre della notte tra mercoledì e giovedì, costringendo la locale a chiudere viale Fulvio Testi e viale Sarca.

Interi quartieri della città si sono risvegliati sommersi dall'acqua e la situazione è parzialmente rientrata soltanto in mattinata.