Milano, vento molto forte: cadono alberi e case danneggiate

Vento molto forte ha colpito Milano domenica sera. Ci sono stati danni in diverse zone dell'hinterland, con rami e arbusti caduti in strada.

La situazione maggiormente problematica è stata nel Sudmilano, con vari interventi dei vigili del fuoco.

Le raffiche non sono mancate nemmeno in zone più centrali della città. In viale Corsica un grosso ramo è caduto su un’auto provocando non pochi danni. Si segnalano anche tetti e coperture divelte, da viale Monte Rosa all'area della Stazione Centrale. Gli allarmi di auto e ponteggi si sono attivati.

Le temperature sono bruscamente calate, toccando i 10 gradi, dopo una giornata serena. Un nucleo d'aria fredda, che ha raggiunto la Penisola in queste ore, manterrà anche nei prossimi due giorni un clima molto fresco e ventoso a Milano, anche se non dovrebbero esserci precipitazioni di rilievo.