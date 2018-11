Caso 'Kroll', Marco Tronchetti Provera assolto in appello

L'imprenditore e dirigente Marco Tronchetti Provera è stato assolto dalla Corte d'Appello a Milano nel terzo processo d'appello nel quale veniva accusato di ricettazione per la vicenda 'Kroll', perché "il fatto non costituisce reato". Per il fatto, che risale al 2004, l'attuale amministratore delegato di Pirelli si è visto annullare, dalla Cassazione, due volte le assoluzioni decise in secondo grado. L'uomo aveva rinunciato alla prescrizione, che avrebbe azzerato il procedimento, mandandolo prosciolto definitivamente.

Dopo la terza assoluzione di secondo grado, Tronchetti Provera ha dichiarato ironico: "Ho fatto una tripletta". Il dirigente ha poi aggiunto di aver "avuto sempre fiducia che la verità sarebbe emersa", evidenziando come la vicenda abbia visto "17/18 capi d'imputazione archiviati e tre assoluzioni. Questa - ha concluso l'uomo - è una risposta della giustizia a chi ha cercato di alterare la verità".

Il caso 'Kroll' risale al 2004 quando l’AD di Pirelli ed ex AD di Telecom Italia era ai vertici di Telecom Italia. L’accusa a carico di Tronchetti era quella di aver comprato, attraverso la security di Telecom guidata da Giuliano Tavaroli, un cd, ritenuto hackerato, con dati riservati relativi alle attività dell’agenzia investigativa Kroll, che a sua volta era impegnata a controllare il gruppo italiano nell’ambito dello scontro che all’inizio degli anni 2000 opponeva Telecom Italia al finanziere brasiliano Daniel Dantas per il controllo di Brasil Telecom.