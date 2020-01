Tronchi sui binari per protesta: circolazione dei treni in tilt, ritardi super e tredici cancellati

Cancellazioni, ritardi e attese mostruose. Pomeriggio e serata di passione giovedì per i pendolari lombardi che, per loro sfortuna, si sono ritrovati sulla linea Milano-Bergamo.

Dalle 17, infatti, la direttrice è stata mandata completamente in tilt da alcuni manifestanti che hanno lasciato dei tronchi sui binari dopo aver affisso uno striscione con la scritta "solidarietà con la rivolta in Cile". Il blitz ha inevitabilmente costretto i treni a fermarsi, con immaginabili code di caos e soppressioni.

Il primo convoglio a farne le spese è stato quello partito alle 17.05 da Centrale e diretto a Bergamo, che è stato bloccato tra le stazioni di Levate e Stezzano, per poi essere retrocesso a Verdello, dove in tanti - tantissimi - sono rimasti in attesa dei bus sostitutivi.

"Dalle 17.50 la circolazione ferroviaria fra Verdello e Bergamo, linea Treviglio - Bergamo, è sospesa per l’indebita presenza di persone sui binari", ha informato Rfi alle 17.50. Quindi il nuovo aggiornamento alle 19 per annunciare che era stato "attivato servizio sostitutivo con autobus fra Bergamo -Verdello".

Alle 19.50, poi, la situazione è tornata alla normalità, ma il bilancio - fornito dalla stessa Rete ferroviaria italiana - è pesante: "I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 60 minuti, mentre 13 sono stati cancellati e 5 limitati nel percorso".