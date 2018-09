Vandalo sui binari della Milano-Piacenza: ragazzino ostacola il treno con un tronco

Poteva finire malissimo la bravata di un ragazzo che nel pomeriggio di lunedì ha deciso di piazzare un grosso tronco sui binari poco prima dell'arrivo di un treno. Solo per fortuna il tronco è stato spezzato dalla locomotiva e, benché una parte di tronco sia rimasto incastrato sotto alcuni vagoni, nessuno è rimasto ferito, né ci sono state conseguenze per il traffico ferroviario.

E' accaduto lungo la linea Milano - Piacenza, il regionale 20421 di Trenord partito da Greco Pirelli. Il macchinista, che insieme al capotreno ha visto il ragazzino posizionare il tronco, si è poi fermato per nella stazione di Secugnano per controllare che lo schianto non avesse danneggiato il convoglio.

Il treno, pieno di pendolari 'milanesi', è arrivato a Piacenza prima delle 19. La società Trenord ha confermato i fatti spiegando che il capotreno ha segnato l'urto con 'pietre e tronchi' nel suo report ufficiale. L'autore è ancora da individuare.