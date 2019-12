Milano, trova un portafogli con 4mila euro in contanti in un negozio: donna lo restituisce

Ha trovato un portafogli pieno. E ha fatto quello che le sembrava più giusto: restituirlo. Bellissimo gesto di solidarietà giovedì pomeriggio a Milano, dove una donna di quaranta anni - una cittadina romena - ha consegnato agli agenti del commissariato Villa San Giovanni un portafogli che aveva trovato qualche minuto prima in un negozio poco distante.

All'interno del borsellino, stando a quanto appreso, c'erano i documenti del legittimo proprietario, le carte di credito e 4mila euro in contanti. In poco tempo, i poliziotti sono riusciti a mettersi in contatto con l'uomo e lo hanno avvisato che la 40enne aveva riconsegnato tutto.

Il signore, che ormai aveva perso ogni speranza, ha spiegato che i soldi erano i risparmi di mesi di lavoro e ha voluto chiaramente dire grazie alla donna.