Martina, 17enne scomparsa prima di Pasqua: è stata ritrovata

Martina, la ragazza di 17 anni scomparsa prima di Pasqua, è stata ritrovata domenica 8 aprile. Massimo riserbo sulle condizioni della ragazza e sul luogo del ritrovamento. Si apprende la notizia dai social network, a cui parenti e amici s'erano affidati per cercare la giovane.

La 17enne, mercoledì 28 marzo, era in visita presso l'appartamento del padre. Uscita da lì, non ne ha avuto più notizia nessuno. Non la nonna, con cui la ragazza vive in zona Città Studi, e nemmeno la madre.

Si ipotizza che la "miccia" sia stata un litigio intercorso con il genitore nella serata del 28 marzo. Nei giorni successivi era stata avvistata più d'una volta sia nella stazione di Lambrate sia nella zona di Rogoredo, ma senza che queste segnalazioni si concretizzassero mai. Poi la svolta, annunciata da mamma e nonna su Facebook ("trovata"), senza ulteriori dettagli se non che Martina è stata portata in ospedale per alcuni controlli del caso.