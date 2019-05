Incubo finito: ritrovato il 16enne scomparso da Assago, era a Milano con la sua fidanzatina

È stato ritrovato Matteo Chiorzi, il ragazzino di sedici anni che era scomparso da Assago. Il giovane sembrava essere sparito nel nulla la mattina del 20 maggio, quando si erano perse le sue tracce.

Sua mamma Silvia, ormai disperata, aveva lanciato diversi appelli su Facebook nella speranza che arrivassero informazioni utili per ritrovarlo. "Sono Silvia, mamma di Matteo Chiorzi, da lunedì 20/5 non ho più notizie di lui - aveva scritto la donna sui social -. Se qualcuno lo vede può contattarmi tramite Facebook".

La svolta è arrivata venerdì mattina, quando i carabinieri di Assago sono riusciti a ritrovarlo. Il comandante della stazione lo ha rintracciato in via Eritrea a Milano, in zona Quarto Oggiaro. Matteo era con la sua fidanzatina, ma adesso è tornato a casa ed è in ottimo stato di salute.