Ragazzo di 26 anni trovato morto in un hotel milanese

Gli agenti della questura stanno accertando le cause della morte di un giovane di 26 anni, probabilmente cittadino dell'Arabia Saudita, trovato morto in un hotel in via Porlezza a Milano.

Il corpo è stato trovato dalle donne delle pulizie, intorno alle 14, sabato 13 maggio.

Sul posto è subito intervenuta la polizia. Non ci sarebbero ferite evidenti, l'ipotesi più probabile è che si tratti di una morte naturale (forse un infarto), ma sono in corso indagini ed è stata richiesta l'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni. Non è escluso il suicidio.

La stanza era in ordine. La vittima aveva preso la camera d'albergo, a tre stelle, tre giorni fa, registrandosi regolarmente, non è ancora chiarito il motivo per cui si trovasse a Milano, se per turismo, affari o motivi personali.