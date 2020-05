Minaccia di uccidere la moglie davanti al figlio di 7 anni: arrestato per maltrattamenti

Ha minacciato di uccidere la moglie davanti al figlio di sette anni. E per lui sono scattate le manette. È successo nella serata di martedì 5 maggio in un appartamento di via Montale a Trucazzano; arrestato un uomo di 37 anni. Il fatto è stato reso noto dai carabinieri del comando provinciale di Milano.

Tutto è iniziato intorno alle 23 quando i carabinieri della stazione di Melzo sono intervenuti per placare un diverbio nell'abitazione della coppia in seguito alla segnalazione di una loro parente. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe minacciato di morte la donna al culmine di un diverbio nato per futili motivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non sarebbe la prima volta. La donna ha messo nero su bianco nella denuncia che in passato il compagno l'aveva maltrattata fisicamente e psicologicamente, comportamenti a cui non era mai seguita alcuna segnalazione alle forze dell'ordine. Per il 37enne sono scattate le manette per maltrattamenti in famiglia ed è stato trasferito nella casa circondariale di San Vittore.