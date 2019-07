Anziana drogata per derubarla: fermata a Milano una truffatrice

Ha drogato una donna anziana per abbassare le sue difese e rubarle i gioielli. Non una truffa ad anziani come tante purtroppo accadono, ma con un elemento in più: la vittima è stata drogata dalla truffatrice. Lo riferisce la polizia di stato, che è riuscita a fermare la malvivente.

Si tratta di una donna di 47 anni di origini serbe. La rapina non è quindi andata a buon fine per il pronto intervento degli agenti di polizia. E' accaduto nella serata di giovedì 25 luglio a Milano.

L'apprendista truffatore fermato

Sempre a luglio era stato fermato a Milano un 20enne "apprendista truffatore" - dai carabinieri - che aveva derubato una 93enne. Era stato incastrato attraverso le immagini di sorveglianza: aveva preso un'auto a noleggio ma aveva pubblicato su Facebook un selfie proprio dentro quell'auto.