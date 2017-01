Due anziane fanno scappare il truffatore: polizia sulle sue tracce

Truffa per fortuna non riuscita a Milano, l'altro giorno. In via Mosè Bianchi (zona Fiera) due donne hanno subito un tentativo di raggiro. Le quali, con scaltrezza e intelligenza, non si sono lasciate intimidire. La più anziana, una donna di 89 anni, è stata fermata per strada da un uomo che si è finto operaio di una ditta di manutenzione e le ha detto di dover fare dei lavori in casa.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, una volta entrato nell'appartamento ha chiesto alla donna di radunare i gioielli in soggiorno per una procedura di sicurezza.

Ma alla donna è parso tutto molto strano, e non ci è cascata, chiedendo al sedicente operaio se anche le vicine di casa avessero fatto lo stesso.

Il truffatore allora si è recato dalla vicina 81enne chiedendo di fare la stessa cosa. Anche in questo caso l'anziana ha odorato l'inganno e si è rifiutata, obbligando così di fatto il malvivente a fuggire per non essere scoperto.

Indaga la polizia.