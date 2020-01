Milano, anziana abbocca alla truffa del finto incidente della figlia: perde 5mila euro e l'oro

Il trucco è sempre il solito e anche se sono sempre meno gli anziani che ci cascano purtroppo c'è sempre qualcuno che cade nella trappola. "Sua figlia ha fatto un incidente", "abbiamo bisogno che lei ci dia subito i soldi sennò finisce in carcere". Che poi figli o nipoti fa la stessa, l'importante è che corrisponda alla parentela dalla vittima in questione com'è successo nel primo pomeriggio di mercoledì ad un'anziana di 81 anni.

Anziana truffata a Milano

La donna, una pensionata italiana, residente nella centralissima via Orti, è stata raggirata da una donna che si è presentata come amica della figlia e con la scusa dell'incidente ha preteso una somma ingente. In questo caso la donna ha ceduto alla truffatrice di turno ben cinquemila euro in contanti e alcuni anelli e braccialetti stimati in ulteriori cinquemila euro.

Subito dopo la consegna, avvenuta in tempi strettissimi, alle 15.30, l'81enne ha capito di aver abboccato ad un raggirò. Le è bastato chiamare la figlia, quella vera, per capire che aveva appena 'regalato' diecimila euro ad una sconosciuta malintenzionata.

Nella sua abitazione sono interventi i poliziotti delle volanti, avvertiti poco dopo le 16. I poliziotti stanno indagando sull'episodio: un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della zona.