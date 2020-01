Milano, finte addette comunali truffano gli anziani: tre donne arrestate nel campo rom

Si presentavano come operatrici del Comune di Milano incaricate di verificare i medicinali assunti, al fine di consentire un'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Così guadagnavano la fiducia degli anziani e si facevano aprire le porte delle loro case, che poi svaligiavano di soldi e gioielli. Per questo motivo tre donne sono state arrestate giovedì mattina nelle province di Vercelli, in particolare nel campo nomadi di Ghislarengo, e Novara.

L'operazione e le indagini sono state realizzate dalla polizia di Stato, dai carabinieri, e dalla polizia locale della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano. Insieme hanno proceduto a eseguire, nelle province piemontesi, con l'ausilio del personale della Squadra Mobile di Vercelli e del Comando provinciale carabinieri di Novara, un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano, Tiziana Gueli, per i reati di furto in abitazione aggravato e di sostituzione di persona.

Truffe contro gli anziani, tre donne arrestate

Con questa modalità truffaldina, più che collaudata, le tre donne riuscivano ad avere accesso alle abitazioni, dalle quali, approfittando della distrazione delle vittime, sottraevano gioielli e denaro. Sono ascritti alle indagate molteplici episodi commessi, a ritmo serrato, dai primi mesi del 2018, tutti caratterizzati dal medesimo modus operandi.

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Paola Pirotta, è stata portata a termine dal Pool Antitruffe della Procura della Repubblica, da tempo impegnato nell'attività di contrasto ai reati contro il patrimonio in danno di anziani (i dettagli dell'operazione).