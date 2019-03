Maxi truffa con le auto di lusso: giro da 30 milioni di euro, a Milano 15 clienti truffati

Un’evasione fiscale milionaria, immatricolazioni false nel commercio online di auto di lusso e 835 persone truffate in tutta Italia. È il bilancio dell’operazione “Cars lifting” della guardia di finanza di Pordenone e della polizia di Udine, che giovedì mattina hanno fermato cinque persone - tre arrestate e due con obbligo di dimora con le accuse di associazione a delinquere, fiscali, truffa e falso materiale e ideologico - e sequestrato oltre cinque milioni di euro a un gruppo criminale specializzato nella vendita di macchine tedesche, tra Porsche, Mercedes, Audi e Bmw.

L’operazione - nella quale ci sono anche diciotto indagati - è partita da un sequestro per contrabbando doganale di una Rolls Royce Phantom II intestata a una società con sede in Svizzera. I controlli hanno poi permesso di scoprire la "banda", che aveva due società con sede legali finte a Roma e Palermo, e che vendeva le vetture attraverso i siti specializzati.

Stando a quanto riferito dalla Gdf, le compravendite avvenivano poi senza versare neanche un euro all'Erario: in 4 anni ci sarebbero stati ricavi di oltre 30 milioni, con un'evasione di 5 milioni e 400mila euro. Non solo evasione, però. Perché - spiega la finanza - molte delle macchine venivano vendute dopo aver "scalato" i chilometri, dal 50 al 70% in meno, o dopo essere state immatricolate con operazione false. E ancora: in alcune occasioni la banda ha preso i soldi - l'acconto o il totale - ed è poi sparita senza consegnare le vetture.

In Lombardia i clienti truffati sono 56 per un giro di affari di quasi due milioni di euro. Nella sola Milano, le vendite sono state 15, per quasi mezzo milioni di ricavi. 635 autovetture è stato disposto il sequestro delle carte di circolazione. Molti dei veicoli messi in vendita, poi, risultavano con un chilometraggio inferiore di quello reale, (dal 50% al 70% in meno). Agli indagati sono contestati i reati di associazione a delinquere, fiscali, truffa e falso materiale e ideologico.