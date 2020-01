Accetta scambio di bitcoin con denaro, truffato per 30 mila euro: gli rifilano banconote false

Un uomo è stato truffato a Milano durante una compravendita di bitcoin, la criptovaluta creata nel 2009. All'uomo, che vendeva bitcoin, sono state rifilate banconote false. E non gli è rimasto altro che avvertire le forze dell'ordine perché avviassero le indagini.

La telefonata al numero di emergenza 112 è arrivata alle nove di venerdì sera da parte di un cittadino ucraino di 35 anni, residente in Francia e a Milano di passaggio, che lamentava di avere appena subito la truffa da parte di due italiani. Tutto era iniziato quando l'ucraino aveva pubblicato online l'annuncio di vendita della propria autovettura, specificando che il pagamento avrebbe potuto essere effettuato anche tramite bitcoin.

Un messaggio che si è rivelato un'esca per la trappola messa in atto dai truffatori, i quali lo hanno contattato fingendosi inizialmente interessati all'auto ma proponendo poi all'ucraino di procedere con una semplice compravendita di criptovaluta. I due gli hanno detto di essere interessati a comprare bitcoin per un milione di euro. L'uomo ha replicato di non avere così tanti bitcoin ma di poterne cedere per 30 mila euro. Quelli hanno accettato e così i tre si sono dati appuntamento a Milano.

Banconote false

Venerdì i tre si sono visti e hanno effettuato lo scambio. I due hanno consegnato una busta piena di contanti e il truffato, dopo avere contato le banconote, ha effettuato la transazione in bitcoin per 30 mila euro a favore dei malviventi. Poi si sono separati; l'ucraino è rientrato nel suo albergo nella zona di corso Como e solo in quel momento, verificando più attentamente il contenuto della busta, si è reso conto che all'interno c'erano banconote false.