Sfruttano nomi di star internazionali: maxi truffa da 20 milioni per un resort extralusso

Utilizzavano personaggi dello spettacolo del calibro di Andrea Bocelli e John Travolta come testimonial per promuovere la costruzione di un resort esclusivo: un residence a otto stelle nell'atollo «Blue Hole», a largo delle coste de Belize. In realtà i fondi raccolti — circa 20 milioni di euro — non sarebbero serviti a costruire alcuna struttura, ma sarebbero finiti sui conti correnti degli ideatori della truffa.

Risultato? Organizzazione smantellata, sette arresti e sequestro di beni per 18 milioni di euro, tra immobili, terreni, quote societarie, autovetture e conti correnti. La notizia è stata diffusa dalla guardia di finanza che ha indagato per oltre un anno, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio (Varese).

VIDEO | L'OPERAZIONE E GLI ARRESTI

Testimonial a loro insaputa. La società Puerto Azul Internationa Holding Corp. si avvaleva di roboanti eventi propagandistici coinvolgendo star hollywoodiane e artisti internazionali — la cui immagine è stata strumentalizzata a loro insaputa — per conferire un crisma di serietà al progetto.

I truffati. Nello specifico la società avrebbe indotto oltre duecento persone tra risparmiatori e investitori a impegnarsi nel progetto. Soldi puliti o frutto di evasione fiscale che dopo essere transitati sui conti correnti in Lussemburgo e Belize, sarebbero tornati su conti svizzeri nella disponibilità di uno dei principali ideatori del piano. L'imprenditore — cittadino Italiano ma residente a Lugano — si sarebbe avvalso di circa 40 collaboratori: la rete di agenti incaricati di raccogliere il denaro e da investire nell’iniziativa immobiliare.

Le accuse. Nella rete della operazione Puerto Azul sono finite sette persone. Per cinque di loro si sono aperte le porte del carcere, due sono ai domiciliari. Sono accusati (a vario titolo) di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, appropriazione indebita, abusiva attività finanziaria e bancaria, sollecitazione e raccolta abusiva del risparmio, ostacolo alle funzioni di vigilanza, riciclaggio, autoriciclaggio, circonvenzione di incapaci, falso in atti e sostituzione di persona.