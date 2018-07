Anziano truffato nel Milanese: gli rubano oltre 200mila euro tra contanti e buoni postali

Gli hanno rubato circa 29mila euro in contanti e 30 buoni fruttiferi postali dal valore di 179mila euro, questi per fortuna bloccati in extremis. Vittima, un anziano di 89 anni, residente nella zona di Busto Garolfo (Milano). A derubarlo sono stati un uomo e una donna che si sono finti tecnici dell'acqua.

Il fatto è accaduto nella giornata di lunedì. A casa dell'anziano si sono presentati i due truffatori: uno con la pettorina dell'azienda che gestisce le acque nella zona, l'altro con un cappello da vigile. I due hanno spiegato all'uomo che dovevano entrare nell'abitazione per fare dei lavori di manutenzione. Credendo che fossero in buona fede, l'89enne ha aperto le porte di casa ai ladri.

L'anziano si sarebbe lasciato convincere a dare loro il denaro che aveva in casa e tutti i suoi risparmi, pur di non rischiare che la sua stessa abitazione potesse riportare danni gravi in mancanza dei lavori millantati dai truffatori. Quando i due sono andati via l'anziano ha informato suo figlio che ha subito chiamato i carabinieri e bloccato l'erogazione dei buoni postali. Sul caso indagano i militari della Compagnia di Legnano.