Truffa dello champagne al campo rom: 27enne raggirato come Lele Mora a Milano

Gli avevano promesso bottiglie di champagne si è ritrovato senza soldi e con un mucchio di casse vuote. Un cittadino cinese di 27 anni è rimasto vittima di una truffa all'interno del campo rom di via Chiesa Rossa. Un episodio che ricorda molto da vicino il raggiro subito dal noto Lele Mora nello stesso accampamento nomade. La dinamica è la stessa, stando a quanto ricostruito dalla polizia che ha sentito il cittadino asiatico subito dopo i fatti.

La truffa al grido di "Polizia, arriva la polizia"

Dopo una lunga trattativa il 27enne aveva raggiunto un accordo con i presunti venditori: 10mila euro in cambio di una determinata partita di bottiglie di champagne. Il giovane, che gestisce un locale a Milano, si è presentato con un amico all'appuntamento nel campo. Mentre si trovava lì, intorno alle 12 di mercoledì, è scattata la trappola.

Prima una donna ha cominciato a gridare: "Polizia, arriva la polizia", creando molta confusione. Nel marasma, un'altra persona ha strappato al cinese il borsello con i soldi in contanti. Finché non li hanno lasciati soli, lui e il suo amico. Solo a quel punto, il giovane ha chiamato la polizia, quella vera, ma i suoi truffatori avevano già fatto perdere le loro traccie.

La truffa ai danni di Lele Mora

Lele Mora picchiato e rapinato nel campo rom di via Chiesa Rossa, a Milano, mentre era lì insieme ad un pregiudicato - per rapina, porto d'armi, ricettazione e spaccio - con 40mila euro in contanti per comprare una partita di champagne di lusso: Dom Perignon e Cristal.

Dopo la rapina Lele Mora non ha denunciato per paure di ritorsioni ma visto che quei 40mila euro non erano suoi ha subito minacce da parte del suo creditore, poi indagato per estorsione.