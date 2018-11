Trader finanziario di criptovalute truffato a Milano: "Mi hanno rifilato 100mila euro false"

Un uomo di 34 anni, trader del settore delle criptovalute, è stato truffato a Milano. Tre uomini di origine balcanica gli hanno dato 100mila euro in banconote false. La negoziazione e lo scambio sono avvenuti martedì pomeriggio in via Spallanzani, in zona Porta Venezia.

Il 34enne, nato a Prato ma residente in Australia, ha denunciato tutto ai carabinieri. Era venuto a Milano per concludere la transazione con il gruppo con cui era entrato in contatto su internet. Quando si è reso conto di aver ricevuto dei soldi falsi, mentre si era allontanato per parlare al telefono, i tre truffatori erano già scappati.