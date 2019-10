Milano, colpo grosso al Gallia: (finto) broker compra un diamante con 300mila euro falsi

Ha consegnato un diamante. E si è presa, senza accorgersene, una valigetta piena di carta straccia. Truffa mercoledì sera all'hotel Gallia di Milano, un cinque stelle in piazza Duca d'Aosta, a due passi dalla stazione Centrale.

A cadere nel raggiro è stata una donna cinese, ma cittadina americana, di quarantatré anni, che alle 20.20 ha chiesto l'intervento della polizia. Agli agenti la signora ha raccontato di essere arrivata sotto la Madonnina per un appuntamento con un broker - o presunto tale - che si era dichiarato interessato all'acquisto di un diamante dal valore di 300mila euro.

Dopo una serie di telefonate e messaggi, i due hanno fissato un appuntamento per le 18 di mercoledì nella hall dell'albergo. Proprio lì, l'intermediario ha preso il gioiello e ha consegnato alla vittima una ventiquattrore con i soldi all'interno. Dopo un po', però, la donna si è accorta che in realtà le banconote dentro erano false - come già accaduto altre volte - e ha chiesto aiuto agli agenti, con cui ha formalizzato la denuncia fornendo una descrizione del truffatore.

I poliziotti stanno ora cercando di risalire alla sua identità e stanno vagliando con attenzione il racconto della 43enne.