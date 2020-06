Farmaci, truffa da 10 milioni alla Regione: indagato anche l'ex ad del San Raffaele Nicola Bedin

Sono undici gli indagati per una presunta truffa ai danni di Regione Lombardia: tra loro l'ex amministratore delegato del San Raffaele, Nicola Bedin, oggi presidente di Snam. La guardia di finanza di Milano sta notificando l'avviso di conclusione delle indagini per conto della procura di Milano (pm Paolo Storari). L'indagine è anche a carico di manager ed ex manager di cinque case farmaceutiche e di altro personale del gruppo San Donato (proprietario del San Raffaele).

il gruppo ha già risarcito Regione Lombardia per 10 milioni di euro a dicembre 2019. Secondo l'accusa, si sarebbe fatto rimborsare farmaci dalla Regione Lombardia senza indicare lo sconto ottenuto per l'acquisto per i suoi nove ospedali, sconto che andava dal 2 al 20 per cento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A dicembre erano finiti agli arresti domiciliari due degli indagati, l'ex responsabile dell'ufficio acquisti del gruppo San Donato Massimo Stefanato e il consulente Mario Cavallazzi. La truffa (quantificata nella differenza tra l'importo d'acquisto, scontato, e quello per il quale il gruppo chiedeva il rimborso dalla Regione) è nell'ordine di 10,2 milioni di euro, già risarciti. Bedin, ricevuta la notizia che la guardia di finanza stesse per recapitargli l'avviso di conclusione delle indagini, ha confermato piena fiducia nella magistratura e ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun illecito.