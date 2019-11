Truffatore arrestato a Milano: si fingeva procuratore di giovani promesse del calcio

E' stato arrestato a Milano, dove si trovava di passaggio, un truffatore specializzato in frodi relative al trasferimento di giovani calciatori. L'uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla giustizia spagnola. Risponde di una sfilza di reati che vanno dalla truffa alla falsificazione di documenti e di metodi di pagamento.

Il protagonista è un italiano di 50 anni che si "muoveva" nel calcio dilettantistico iberico, attraverso un piccolo club di sua proprietà in Portogallo. In passato l'uomo si era messo anche in contatto con l'Avellino, unica società italiana da quello che si è capito, ma in quella occasione la transazione non si era concretizzata.

Il 50enne è stato arrestato dagli agenti della questura di Milano alle sei di mattina di martedì 5 novembre in un albergo di via Napo Torriani, in zona Stazione Centrale.