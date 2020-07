Milano, fermato per una ruota bucata: gli portano via l'orologio da 10mila euro

Li hanno fermati e gli hanno fatto notare che avevano una gomma dell'auto a terra. E appena lei si è distratta le hanno preso la borsa che aveva lasciato in macchina; borsetta che conteneva diversi documenti e un orologio in oro da 10mila euro. È successo nella serata di martedì in Largo Marinai d'Italia a Milano e sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 20.30, come riferito da via Fatebenefratelli. Secondo la denuncia la coppia — 67 anni, 74 anni — stava procedendo lungo la strada quando è stata fermata da una persona in bicicletta che ha fatto notare loro che avevano una ruota posteriore a terra. Mentre i due sono scesi per controllare cosa fosse accaduto si è presentato un altro uomo che ha indicato loro un gommista in cui andare a far sistemare la ruota, ma quando la donna è tornata in auto non ha più trovato la borsetta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura ma i ladri erano già riusciti a far perdere le loro tracce.