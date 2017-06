"Sono un carabiniere, se non mi paghi ti straccio la patente". Arrestato truffatore

Negli ultimi mesi, a Garbagnate Milanese, sono "esplose" le denunce per truffe legate a urti tra auto. Alcuni particolari coincidevano in tutte le storie che venivano raccontate alla locale stazione dei carabinieri: la descrizione dell'uomo, il fatto che millantasse l'appartenenza alle forze dell'ordine e la sua vettura, soprattutto: una Fiat Brava verde piuttosto vecchia.

Domenica 18 giugno i militari si sono messi alla ricerca dell'auto, e ad un certo punto l'hanno intercettata mettendosi a seguirla. Intorno alle quattro il guidatore (che procede sempre molto lentamente, sui 20 km/h) ha leggermente urtato una Fiat Panda che lo stava sorpassando: la signora alla guida ha accostato ed è scesa, così come l'uomo, pronto a mettere in atto la solita tecnica: affrontare la vittima duramente, millattando l'appartenenza all'Arma dei carabinieri e pretendendo un centinaio di euro o poco più per mettere le cose a posto.

Ma gli è andata male: i carabinieri sono immediatamente scesi dall'auto di pattuglia e - nonostante una minima resistenza - lo hanno arrestato. Erano circa le quattro del pomeriggio. Lui, trentenne, risponde ora di violenza a pubblico ufficiale (perché ha opposto restisteinza all'arresto) e tentata estorsione.

I carabinieri hanno accertato sette truffe in tutto, ma sono quasi sicuri che ne abbia commesse almeno altre tre.