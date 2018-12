Tenta di comprare iPhone per 12mila euro con una carta di credito rubata: denunciata

Ha ordinato 12 smartphone Iphone X con una carta di credito rubata. È stata denunciata per tentata truffa aggravata una donna di 33 anni di Cinisello Balsamo. Sabato pomeriggio la donna si è presentata al Mediaword di Verano Brianza. Ha ordinato gli smartphone e poi ha proposto di pagarli con la carta di credito.

Insospettiti dall’ordine consistente, ma soprattutto dall’aspetto trasandato della cliente, i dipendenti del centro commerciale, fingendo di non avere a disposizione la merce, hanno telefonato ai carabinieri per una verifica. È emerso che la 33enne aveva numerosi precedenti per uso di carte clonate. Così, quando è tornata per ritirare i cellulari, ha trovato ad aspettarla i carabinieri, che hanno sequestrato la carta di credito insieme ad altri bancomat rubati.