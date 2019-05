Maxi shopping per 100mila euro, poi si fa restituire l'Iva: truffatore smascherato a Malpensa

Prima una giornata di maxi-shopping in cui aveva speso oltre 100mila euro. Poi il rimborso dell'Iva, mostrando una carta d'imbarco per un paese extra Ue. Infine ha cercato di prendere un volo per Parigi, ma è stato fermato e denunciato per truffa. È successo nei giorni scorsi all'aeroporto di Malpensa, come riportato in una nota diramata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Autore della truffa un cittadino della Bielorussia. Dopo lo shopping l'uomo — in compagnia di un altro connazionela — ha ottenuto l'autorizzazione al rimborso iva per 22mila euro esibendo una carta d'imbarco con destinazione Minsk (Bielorussia, quindi extra Unione Europea), ma in realtà una volta a Malpensa ha cercato di imbarcarsi su un volo con diretto nella capitale francese. E per lui è scattata una denuncia.