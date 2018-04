La truffa da 1 milione e mezzo di euro nell'hotel in centro: orologi di lusso pagati coi soldi falsi

I soldi, sistemati in due trolley, li avevano anche visti e controllati. Così, quando hanno consegnato la "merce", erano sicurissimi di aver concluso un buon affare. Ma, purtroppo per loro, erano appena stati truffati.

Maxi raggiro a Milano, dove due imprenditori giapponesi - una donna di ventisette anni e un uomo di quarantadue - hanno visto i loro tre orologi di lusso svanire nel nulla per ritrovarsi in mano una montagna di banconote false.

Stando a quanto raccontato dalle stesse vittime, tutto è iniziato giovedì, quando la coppia è arrivata sotto la Madonnina per concludere la vendita dei tre gioielli, che - sempre secondo le testimonianze dei giapponesi - valgono 500mila euro ciascuno.

Venerdì, i due si sarebbero incontrati con due italiani - due uomini interessati all'acquisto, "curato" da due intermediari - in un hotel di lusso in via Gesù, zona Montenapoleone.

I due acquirenti, secondo quanto messo a verbale dagli imprenditori, sarebbero arrivati all'appuntamento con due trolley con all'interno 250mila euro in contati, che avrebbero mostrato alle vittime. A quel punto - è molto probabile che il resto dei soldi dovesse essere inviato tramite bonifico - i giapponesi avrebbero consegnato gli orologi e avrebbero salutato i "clienti".

Poco dopo, però, gli imprenditori hanno scoperto che le banconote erano false - tutte con la scritta Fac-simile - e avrebbero chiesto un appuntamento agli intermediari che avevano seguito l'affare, due 22enni cittadini degli Emirati Arabi Uniti.

Al secondo incontro, allertati proprio dalla coppia nipponica, si sono presentati anche i poliziotti, che hanno fermato e identificato gli intermediari. Per loro, al momento, è scattata una denuncia per truffa in concorso. La polizia sta ora approfondendo le indagini per cercare di risalire ai due truffatori scomparsi con gli orologi.