Four Season, imprenditori giapponesi truffati per 1,5 milioni

Un uomo e una donna, imprenditori provenienti dal Giappone, sono stati truffati il 27 aprile nel tardo pomeriggio al Four Season, albergo di lusso di via Gesù, nel pieno del Quadrilatero della moda. Il raggiro è dei più classici: carta straccia invece di banconote. E dovevano essere tante, le banconote: un milione e mezzo di euro, il corrispettivo di tre orologi da 500 mila euro ciascuno.

Per il momento la vicenda vede due denunce nei confronti degli intermediari, che avevano dichiarato di essere degli Emirati Arabi Uniti, e l'incessante ricerca da parte della polizia dei truffatori.

Risale come detto a venerdì 27 l'appuntamento al Four Season, dove alloggiavano gli imprenditori giapponesi. Che avevano con sé i tre preziosi orologi, intenzionati a venderli. Tramite gli arabi l'aggancio con due italiani apparentemente interessati all'acquisto. La coppia di giapponesi e i truffatori si sono incontrati nella hall dopo le sette di pomeriggio.

I due imprenditori hanno mostrato gli orologi mentre gli aspiranti acquirenti hanno tirato fuori da due trolley banconote vere per mostrarle ai venditori. Sembrava che tutto andasse per il meglio. Dopo lo scambio i giapponesi sono rientrati in camera e hanno esaminato con attenzione il contenuto dei trolley, scoprendo che all'interno c'era tanta carta straccia. E niente denaro. In pratica erano stati raggirati.

Così hanno telefonato alla polizia e anche ai due intermediari arabi (o sedicenti tali), i quali si sono recati al Four Season per chiarire di persona, trovandosi di fronte gli uomini in divisa. Loro sono stati denunciati, ed ora la polizia sta accertando se si tratta veramente di arabi o no. Intanto continuano le ricerche sui "truffatori materiali", che per il momento l'hanno fatta franca.