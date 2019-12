Truffa del 'pacco' a Milano: giovane compra un Iphone 11 ma si ritrova con una lastra di metallo

Non è chiaro come ci sia cascato ma è caduto appieno nella trappola. Un ragazzo di 23 anni ha denunciato alla polizia di aver 'comprato un presunto Iphone 11 da uno sconosciuto in piazzale Argentina, lungo corso Buenos Aires, ma di essersi ritrovato con una lastra di metallo tra le mani.

Il più classico dei pacchi è stato rifilato ad un giovane italiano per 120 euro. Il 23enne ha riferito agli agenti, poco prima delle 20 di domenica, di essere stato fermato da un uomo sulla quarantina, che indossava abiti neri e un cappellino.

La truffa del pacco a Milano

Il truffatore gli avrebbe riferito di aver bisogno di denaro perché aveva perso tutto giocando alle slot. La sua disperazione era tale che aveva deciso di svendere il suo smartphone. Per questo motivo lo stava offrendo per appena 150 euro.

Dopo aver ascoltato il repertorio dell'uomo, il 23enne è caduto nel tranello. Forse convinto di fare un affare, gli ha offerto 120 euro per il telefono. Denaro che il truffatore, chiaramente, ha subito accettato.

Una volta ricevute le banconote, prelevate al bancomat sul momento dal giovane, il truffatore ha ceduto il pacco ed è sparito. La vittima ha capito tutto solo pochi istanti dopo. Sul caso ora indaga la polizia, avvertita pochi minuti dopo dal ragazzo.