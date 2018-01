Prendono la spesa destinata ai poveri e la rivendono a pochi passi dalle sedi dell'associazione Pane Quotidiano, che la distribuisce ogni giorni a centinaia di bisognosi di Milano, in viale Toscana e in viale Monza. Una vera e propria truffa messa in atto contro l'associazione documentata dalle telecamere di Striscia la notizia.