180 euro per la "Play" usata, ma poi spariscono nel nulla: coppia denunciata

Avevano messo in vendita una Playstation attraverso un noto sito di vendite online, ottenendo un bonifico da un aspirante acquirente, per poi sparire nel nulla. L'episodio a ottobre 2019. Al malcapitato non era rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri del suo paese, Gropello Cairoli, in provincia di Pavia.

I militari si sono messi all'opera per rintracciare coloro che avevano perpetrato la truffa e alla fine li hanno trovati: si tratta di una coppia che vive a Rho, lui 46 anni, lei 22, entrambi italiani e pregiudicati, oltre che ufficialmente senza lavoro.

I due avevano aperto un'inserzione per vendere una Playstation 4 Pro completa di tutto. Presto erano stati contattati dalla vittima e si erano accordati per un bonifico di 180 euro su una carta Postepay, metodo di pagamento altamente sconsigliato per le transazioni online perché non tracciabile. Ricevuto il denaro, il 46enne e la 22enne sono scomparsi nel nulla, fino a quando i militari non li hanno individuati e denunciati per truffa telematica in concorso.