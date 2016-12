Ricaricava Postepay e, con la scusa di ritirare il contante, spariva nel nulla

Si recava in tabaccherie, ricevitorie o edicole per ricaricare la propria carta Postepay, poi asseriva di non avere con sé il denaro sufficiente in contanti e prometteva di tornare dopo averlo prelevato in un vicino bancomat; ma spariva nel nulla. Alla fine, però, è stato scoperto dai carabinieri di Vigevano (Pavia), che lo hanno denunciato.

Il trucchetto ha fruttato ad A.S., residente a Carnago (Varese), qualcosa come undicimila euro in pochi mesi, truffando commercianti di diverse province del Nord Italia. Gli ultimi due episodi sono stati accertati nel Pavese, precisamente a Garlasco e a Gropello Cairoli, dove l'uomo ha truffato rispettivamente un barista e un edicolante. In entrambi i casi ha chiesto una ricarica da 400 euro. Poi, una volta che era stata fatta, ha promesso di prelevare l'importo in un vicino bancomat, non avendolo con sé (all'edicolante di Gropello ha lasciato 80 euro, al barista nemmeno un euro). E in entrambi i casi è sparito nel nulla.

Ad incastrarlo sono state inizialmente le telecamere di sorveglianza del bar di Garlasco: poi i militari lo hanno identificato anche per il secondo raggiro e, successivamente, come responsabile di altri trentatré episodi del tutto simili in altre zone del Nord. Ora risponde di truffa e insolvenza fraudolenta.