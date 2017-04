"Passerà un addetto per i rilevatori del gas": attenzione, non sono obbligatori

Funziona così: un venditore elegante, in giacca e cravatta e con un tesserino di riconoscimento (con fotografia) dell'azienda si presenta in stabili in cui, qualche giorno prima, era stato apposto un avviso. E cerca di vendere un rilevatore del gas (chiamato di solito "Vocal Gas") inducendo a credere che sia obbligatorio.

Questi prodotti vengono venduti a caro prezzo dai piazzisti porta a porta, anche 250 euro l'uno, mentre su internet si trovano facilmente a poche decine di euro. Ma soprattutto non sono affatto obbligatori e, secondo quanto dicono gli esperti, non funzionano nemmeno sempre bene. Insomma, sono poco affidabili per rilevare le perdite di gas, che poi è la funzione per la quale vengono "piazzati".

L'avviso è molto simile a quelli che vengono diffusi dalle aziende ufficiali del gas e dell'energia. Si parla di addetti con tesserino e, per iscritto, non si cita affatto l'obbligatorietà del prodotto. L'opera di convincimento sarà comunque verbale. In tutta Italia sono stati segnalati centinaia di casi di persone raggirate in questo modo. Che, cioè, si sono trovate di fronte venditori molto abili a far credere che questo apparecchio sia necessario, utile e obbligatorio per legge, inducendo ad un acquisto inutile e parecchio costoso soprattutto per le fasce deboli della popolazione, come gli anziani, che sono purtroppo anche le vittime più "facili" da raggiungere.

Il problema sta proprio nella similitudine con i cartelli ufficiali, che obiettivamente possono indurre in confusione alcune persone. L'invito è quindi quello di porre la massima attenzione a messaggi di questo tipo e, in caso di sospetto di truffa, non esitare a contattare immediatamente le forze dell'ordine.

Negli ultimi giorni, in diverse zone della provincia di Milano sono stati segnalati questi avvisi. Tra gli altri, nel Comune di Opera e nel quartiere milanese di Baggio-Forze Armate.