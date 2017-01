Fingono di vendere elettrodomestici e intascano 25 mila euro: indagati nel campo rom

Cercavano i responsabili di un raggiro i carabinieri che, nella mattinata del 19 gennaio, si sono presentati "in massa" al campo rom di via della Chiesa Rossa con uno spiegamento ingente di mezzi, tra pattuglie ed elicottero.

La storia ha inizio il 20 dicembre 2016, quando tre marocchini (un imprenditore e due collaboratori) rispondono ad un annuncio di vendita elettrodomestici online e si recano - con 25 mila euro in contanti - ad acquistarli proprio presso il campo rom.

I tre si incontrano con i due venditori e consegnano loro il denaro. Ma quando i venditori si allontanano con la scusa di recuperare la merce, i marocchini vengono improvvismaente affrontati da cinque uomini armati di pistola e con volto travisato che li costringono a risalire sulla loro auto e intimano loro di andarsene. Ad un accenno di resistenza dei tre truffati, salgono su un'altra auto e li speronano in modo da "convincerli" a uscire dal campo rom.

I marocchini denunciano immediatamente il fatto ed i carabinieri si recano nel campo per raccogliere elementi. Poi indagano fino ad identificare i due finti venditori di elettrodomestici: di qui l'operazione della mattinata del 19 gennaio, per notificare loro l'avviso di garanzia d'inizio indagine. Nessuna traccia né dei 25 mila euro né di un qualche elettrodomestico in vendita. I due indagati sono cittadini italiani e hanno 35 e 40 anni.