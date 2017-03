Finto sceicco del Qatar truffa un imprenditore svizzero a Milano: scappa via con i soldi cash

Avrebbe dovuto finanziare la costruzione di un immobile in Svizzera ma per farlo aveva richiesto al costruttore diecimila euro in contanti, come 'assicurazione', per avviare l'erogazione del capitale. E' così che un presunto sceicco qatariota - ora in fuga con il malloppo - è riuscito a truffare un imprenditore elvetico di trentanove anni.

L'episodio, secondo quanto riferito dalla questura di Milano, è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì, all'interno di un locale in via Bernardino Lanino, in zona Solari. All'appuntamento - fissato per le quattordici e trenta - la vittima si presenta con i diecimila euro richiesti in una ventiquattrore. Durante l'incontro, però, il presunto cittadino del Qatar, dopo aver ricevuto una telefonata sul cellulare, si alza dal tavolo e si allontana con i soldi, facendo perdere le proprie tracce.

Quando lo svizzero comprende di essere caduto in una trappola, è troppo tardi. Non gli resta che chiamare il 113 e raccontare il misfatto. Sul caso indaga la polizia di Stato.

Proprio martedì è stata diffusa la notizia dell'arresto di Manuel Ros, famoso truffatore italiano rintracciato dai carabinieri a Dubai.