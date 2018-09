Arrestato il truffatore di Subito.it: comprava i telefoni con i soldi falsi (quasi uguali ai veri)

Durante uno dei suoi colpi, il 27 agosto scorso, non ci aveva pensato due volte prima di aggredire la sua vittima designata per riuscire a prendere il bottino e fuggire. Pochi giorni dopo, però, quella stessa vittima e alcuni suoi parenti gli hanno teso una trappola nella quale lui, senza accorgersene, è caduto in pieno.

Un uomo di ventotto anni, cittadino egiziano con numerosi precedenti, è stato arrestato dalla polizia di Milano con le accuse di truffa, rapina, spendita e possesso di banconote false. Secondo la Questura, il giovane sarebbe un vero e proprio truffatore seriale, che avrebbe raggirato almeno cinque persone - ma i casi potrebbero essere di più - che avevano messo in vendita i loro cellulari sul sito Subito.it.

Il modus operandi del 28enne era semplice: contattava l'inserzionista, gli dava appuntamento in piazzale Loreto - per sfruttare la folla e la vicinanza della metro - pagava con dei soldi falsi e poi spariva. I colpi riuscivano, sottolineano gli stessi agenti, perché le banconote erano "ben contraffatte".

Il 27 agosto, però, qualcosa è andato storto e la ragazza con la quale aveva appuntamento il truffatore si è accorta che il denaro non era vero. A quel punto, l'egiziano l'ha spinta violentemente a terra e le ha strappato il cellulare di mano per poi fuggire.

Quattro giorni dopo, il marito e il cognato della donna hanno messo un nuovo annuncio sul portale e dopo due giorni sono stati contattati dallo stesso truffatore. Così, le finte vittime hanno organizzato un appuntamento con il 28enne e hanno avvisato gli agenti, che lo hanno immediatamente arrestato.

Nelle sue tasche i poliziotti hanno trovato 425 euro, tutti falsi tranne una banconota da 5 euro. Le truffe accertate per il momento sono cinque, ma - questa la sicurezza della polizia - il numero di vittime è destinato a crescere e le indagini sono ancora in corso.

Foto - I soldi usati dal truffatore