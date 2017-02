Truffa dello specchietto: estorce 200 euro ad anziano, arrestato

Gli agenti di polizia hanno salvato un anziano che stava per essere truffato con il trucco "classico" dello specchietto retrovisore. E' successo in via Colletta (zona Porta Romana) intorno alle undici e mezza di mattina di sabato 11 febbraio.

Fuori dalle rispettive autovetture, un uomo di 82 anni stava discutendo con un giovane italiano di 31 anni (risultato poi con precedenti per truffa). Il 31enne aveva messo in atto la truffa dello specchietto retrovisore ai danni dell'anziano e aveva preteso 200 euro in contanti per risarcire il presunto danno.

Gli agenti di pattuglia hanno notato la scena, si sono insospettiti e si sono avvicinati, bloccando il malvivente prima che potesse allontanarsi con i soldi dell'82enne. Il denaro è stato restituito e il truffatore è stato arrestato.