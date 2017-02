Truffa telefonica: finto avvocato e finto poliziotto chiedono cinquemila euro

Ha ricevuto due telefonate nel giro di pochi minuti, prima all'utenza fissa e poi al cellulare, entrambe dello stesso tenore. Ma ha interrotto entrambe, intuendo che si trattasse di una truffa. E poi ha fatto intervenire la polizia.

E' successo la mattina del 14 febbraio verso le undici. Il primo a chiamare la donna - una 74enne residente in via Soperga, zona Stazione Centrale - si qualifica come avvocato e spiega che le due figlie sono in un commissariato di polizia perché uno dei loro mariti aveva urgentemente bisogno di 5 mila euro in contanti in seguito ad un incidente stradale. La donna chiede di parlare con le figlie ma riceve un rifiuto, per cui interrmpe la chiamata.

Pochi attimi più tardi la richiamano, questa volta sul telefonino. A parlare è una voce maschile diversa dalla prima: questi si qualifica come un agente di polizia e ripete lo stesso racconto. Ma la donna, ormai insospettitasi, interrompe anche questa telefonata e avverte la polizia.