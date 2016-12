Truffa in via Tenca: "Siamo poliziotti", e rubano i soldi a due stranieri

Due iraniani sono stati truffati e derubati in strada nel tardo pomeriggio del 24 dicembre. Tutto è successo in via Tenca (zona Stazione Centrale), poco dopo le sei di pomeriggio. Le vittime sono due uomini di 51 e 56 anni: sono stati avvicinati da una piccola auto sportiva da cui sono scesi due nordafricani che hanno mostrato un falso tesserino delle forze dell'ordine chiedendo di presentare i documenti.

Gli iraniani hanno tirato fuori i passaporti (che, all'interno, avevano del denaro). I truffatori hanno preso le banconote e - alla domanda perché lo facessero - hanno lanciato i documenti addosso alle vittime per guadagnarsi la via di fuga.

Poco dopo le nove di sera, nella vicina via Vitruvio una truffa del tutto simile, comminata però da tre individui di cui due apparentemente italiani.