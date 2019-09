Truffa da 150mila euro a Milano: "Ho fatto un incidente, nonna mi servono i soldi"

Truffa da 150mila euro a Milano. A finire nella trappola dei malviventi è stata una donna di 81 anni residente in viale Piceno.

La truffa con la tecnica dell'incidente

Stando a quanto riferito dalla figlia 56enne dell'anziana, nel pomeriggio di mercoledì ignoti avrebbero chiamato l'81enne per chiedere tutti i soldi che poteva. La scusa, come spesso accade, era quella dell'incidente stradale subito dal nipote.

Per questo motivo, l'anziana ha consegnato ad una giovane - descritta dalla vittima come un'italiana 25enne dai capelli neri - che si è presentata sotto casa gioielli e orologi - tra questi un Cartier da 50mila euro - per un valore complessivo di 150 mila euro.