Milano, miliardaria truffata durante la vendita di una mega villa: via il Rolex da 120mila euro

Era convinta di essere sul punto di chiudere un affare a sei zeri. Invece, in un attimo, si è ritrovata senza il suo orologio costoso - costosissimo - e con in mano centinaia e centinaia di banconote inutili.

Una donna di sessantanove anni - una miliardaria sudafricana - è stata truffata venerdì a Milano durante un incontro d'affari all'interno di un bar di via Poliziano.

La disavventura della vittima è iniziata nei giorni scorsi, quando ha deciso di mettere in vendita una villa in provincia di Lucca dal valore di diversi milioni di euro di cui lei è proprietaria. L'agente immobiliare incaricato è subito stato contattato da un uomo, che è poi stato a sua volta messo in contatto con la 69enne.

I due - stando a quanto ricostruito dalla Questura - hanno fissato un primo appuntamento nei giorni scorsi a Milano, al quale si è però presentato un giovane, che ha riferito di essere il figlio dell'acquirente. Il ragazzo ha confermato alla donna l'interesse di suo padre e le ha proposto una sorta di primo affare conoscitivo, quasi una garanzia, chiedendo alla donna di consegnare a lui - e al genitore - un orologio in cambio di 10mila euro in contanti.

Venerdì la 69enne effettivamente si è presentata al secondo incontro con un Rolex Daytona dal valore di 120mila euro, che ha dato al truffatore. Lui, invece, le ha lasciato una valigetta con all'interno diecimila euro e si è allontanato. Quei soldi, chiaramente, erano falsi.

Così come false erano le banconote che ha "portato a casa" un commerciante di gioielli tedesco, che sempre nella giornata di venerdì è stato truffato e derubato a Milano di preziosi per un valore di 70mila euro.