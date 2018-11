Truffa dello specchietto sull'Autostrada A9: uomo raggira una donna ma viene incastrato

I carabinieri di Fino Mornasco hanno individuato e denunciato un truffatore di 41 anni residente a Milano. L'uomo è stato riconosciuto quale autore di una cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di una donna a fine ottobre 2018, come racconta QuiComo.

La donna stava guidando sull'A9 quando all'uscita dell'autostrada è stata praticamente costretta a fermarsi. Un'auto con a bordo due uomini le hanno intimato di fermarsi. La donna si è accostata e uno dei due uomini ha asserito che lei aveva poco prima urtato il loro specchietto retrovisore danneggiandolo. Con abilità dialettica l'uomo è riuscito a convincere la donna a pagare al momento il presunto danno consegnando 100 euro.

Solo in un secondo momento la donna ha avuto il dubbio che si fosse trattato di un raggiro. Si è dunque recata dai carabinieri di Fino Mornasco è ha sporto denuncia. Le indagini sono state proficue. L'uomo, che ha effettivamente precedenti per analoghi reati, è stato denunciato a piede libero per truffa.