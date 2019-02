Dalla regione 270.000 euro per prevenire e contrastare le truffe agli anziani: le info

L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha espresso soddisfazione per l'arresto, da parte dei Carabinieri, di un rapinatore seriale di anziani a San Donato Milanese, episodio che si aggiunge alla truffa avvenuta , sempre ai danni di anziani, in zona Barona a Milano.

"Questi fatti - ha dichiarato l'assessore De Corato - hanno in comune le vittime scelte dai malviventi: in entrambi i casi si tratta di reati odiosi, che fanno presa sulla vulnerabilità degli anziani, che spesso per vergogna non denunciano l'accaduto. Il mio augurio è che l'uomo arrestato oggi non torni in libertà a breve e che si faccia piena luce sugli autori della truffa in zona Barona".

"La Regione - ha aggiunto l'assessore regionale alla Sicurezza - dimostra ancora una volta grande attenzione ed interesse verso questo delicato argomento. Abbiamo infatti stanziato in bilancio 270.000 euro, per il triennio 2019 - 2021, per finanziare iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe ai danni della popolazione anziana".

"Sono particolarmente sensibile verso queste tematiche - ha evidenziato De Corato -. Lo scorso 4 febbraio infatti ho relazionato all'incontro pubblico 'Carabinieri fra la gente: prevenzione delle truffe alle persone anziane' organizzato dal Comune di Assago e dall'Arma dei Carabinieri. Č stato un appuntamento importante e molto partecipato, segno di grande interesse dei cittadini. Proprio per questi motivi invito i Comuni lombardi ad organizzare incontri sulla prevenzione delle truffe agli anziani in collaborazione con le Forze dell'ordine e la Polizia locale. Troverà sempre Regione Lombardia disponibile ed attenta".