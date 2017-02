Milano, cinque anziani aggrediti in casa con lo spray al peperoncino e rapinati di oro e soldi

Stesse vittime. Stessa modalità. Stesso, triste, finale.

Cinque anziani, tutti italiani, sono stati rapinati giovedì mattina a Milano in tre differenti colpi messi a segno, almeno, da due diverse bande.

Il primo allarme è scattato alle 9.41 in via Cassino, zona Triennale. Un finto vigile urbano e un sedicente addetto del gas hanno citofonato a casa di un’anziana di ottantasei anni e le hanno chiesto di poter entrare per alcuni controlli. Quindi, hanno detto alla vittima di raccogliere tutti i gioielli e i soldi presenti nell'appartamento e di sistemarli in un cassetto per poter svolgere al meglio il proprio lavoro.

Una volta che la donna ha eseguito l’ordine, però, i malviventi hanno spruzzato lo spray al peperoncino e, approfittando della momentanea intossicazione dell’ottantasettenne, sono fuggiti con il bottino.

Circa un’ora dopo, a cadere nel tranello di altri due uomini - un finto carabiniere e un giovane con addosso una pettorina arancione - sono stati una coppia di settantenni, residenti in via Bellinzona. Anche loro, colpiti con lo spray al peperoncino, hanno visto volatilizzarsi contanti e oro che avevano messo in frigorifero su richiesta dei truffatori.

Alle 11, invece, a finire nel mirino dei rapinatori - in questo caso probabilmente gli stessi entrati in azione in via Cassino - sono stati marito e moglie, entrambi settantenni.

Tutte le vittime, soccorse dai poliziotti della Questura di Milano, stanno bene e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.