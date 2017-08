Un caso di tubercolosi tra i profughi del centro di prima accoglienza per migranti di Magenta

Caso di tubercolosi tra gli ospiti del centro di prima accoglienza per migranti di Magenta (Milano), alla 'La vincenziana'.

"Siamo stati ufficialmente informati, con una nota dell’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, che è stato rilevato un caso di tubercolosi in un ospite del Centro La Vincenziana individuato a seguito delle attività di screening che vengono effettuate di routine secondo le indicazioni regionali". Lo ha detto il sindaco Chiara Calati che ha ricevuto l’informativa da parte di Ast Milano Città Metropolitana e che attende aggiornamenti alla chiusura del periodo di sorveglianza.

"L’ospite - spiega Calati - è già stato ricoverato per le cure del caso. L’Amministrazione segue con attenzione la vicenda, in attesa di ricevere costanti aggiornamenti dall’Ente preposto a questi interventi di sorveglianza, prevenzione e controllo sanitario".

Come previsto in questi casi sono in corso le attività di sorveglianza sulle persone che hanno avuto contatti con l’ospite all’interno della struttura, compresi gli operatori della Cooperativa ‘Intrecci’ che gestisce il centro di accoglienza dei migranti.

"Chiederò alla cooperativa Intrecci – conclude il Sindaco - un incontro a breve per conoscere da vicino la situazione generale al centro e per poter effettuare personalmente un sopralluogo presso la struttura".