Milano, aperto il tunnel Gattamelata al Portello

Ha aperto domenica alla circolazione il tunnel Gattamelata al Portello, quartiere Nord di Milano. Il taglio del nastro arriva dopo le simulazioni effettuate nei mesi scorsi sui nuovi potenziali flussi di traffico per garantire, con l'apertura del tunnel, la fluidità della circolazione e la tutela della scuola e del quartiere.

Fra le varie misure disposte da Palazzo Marino, diversi cartelli di indirizzamento dei veicoli, il divieto di svolta a sinistra da viale Scarampo verso viale Teodorico e il divieto di svolta a sinistra da viale Teodorico verso il tunnel in direzione periferia. Modificati anche i tempi semaforici.

Resta invariata la disposizione a senso unico divergente per il traffico privato del tratto di via Gattamelata tra Colleoni e Teodorico per impedire al traffico proveniente dal tunnel di proseguire verso sud in via Gattamelata. Le previsioni di traffico danno valori di carico nell'ora di punta del mattino pari a circa 2.500 veicoli all'ora lungo viale Scarampo e a circa 1.200 veicoli all'ora lungo l'asse del tunnel di nuova apertura.

Nelle prossime settimane tutta la viabilità che riguarda l'area sarà costantemente monitorata al fine di verificare eventuali anomalie nei flussi di traffico.