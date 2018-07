Si tuffa nel fiume per salvare la figlia di 14 anni e la nipote di 9: muore annegato nel Ticino

Un uomo è morto annegato nelle acque del fiume Ticino, a Turbigo (Milano). Il fatto è accaduto attorno alle 13 di giovedì.

Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con il Saf (Soccorso speleo alpino fluviale), i pompieri di Novara e Inveruno, dei carabinieri della Compagnia di Legnano, guidati dal Francesco Cantarella, e dei medici del 118. Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso.

Dopo alcuni minuti, riferiscono i testimoni, l'uomo è stato ingoiato dalle acque del fiume. Le operazioni di ricerca sono andate avanti per circa un'ora. Alla fine il corpo dell'uomo è stato estratto dall'acqua ormai senza vita.

Sembra, stando alla primissima ricostruzione dei militari, che l'uomo - di origine filippina - si fosse gettato in acqua per salvare la figlia di 14 anni e la nipotina di 9, che erano in difficoltà a causa della corrente.

Nel mese di ottobre 2017 un bambino di 8 anni, Harris, era morto nel Naviglio Grande, a Turbigo, dopo essere caduto con la bici nel canale. Per il piccolo non c'era stato nulla da fare ed era morto annegato. Ad aprile, un ragazzino di 13 anni era stato invece tratto in salvo dalla acque del Ticino.

Turbigo, bambino cade nel Naviglio (foto Vvf)

Soltanto mercoledì, invece, un ragazzo di 28 anni era morto annegato sul Naviglio Martesana, a Trezzo sull'Adda (Milano). Per il giovane, un senegalese, non c'e stato nulla da fare. Era con un amico che ha lanciato l'allarme.