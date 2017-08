Si sporge per scattare una foto e precipita nel vuoto: grave un turista milanese di 54 anni

Quando ha visto gli splendidi paesaggi che lo circondavano non ha resistito: si è fermato ed è sceso dall’auto per scattare una fotografia. Poi, però, probabilmente troppo preso dall’inquadratura, ha messo un piede nel vuoto ed è precipitato, facendo un volo di oltre due metri.

Dramma martedì mattina a Montescudaio, nel Pisano, dove un turista di cinquantaquattro anni di Paderno Dugnano è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in una scarpata a bordo strada.

L’uomo, secondo quanto racconta “Il Giorno”, si era fermato in via del Poggetto per scattare una foto ricordo, ma è scivolato all’indietro ed è precipitato nel fosso. A dare l’allarme - i figli della vittima erano rimasti in auto e non si erano accorti di nulla - è stato un ciclista di passaggio, che ha assistito alla scena e ha chiesto subito l’intervento del 118.

I soccorritori, intervenuti sul posto con un’ambulanza e un elicottero, hanno stabilizzato le condizioni del cinquantaquattrenne e lo hanno poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno.

Il milanese, che è rimasto sempre cosciente, lamentava dolori alla schiena e problemi respiratori: la prognosi è riservata, ma la vittima non dovrebbe essere in pericolo di vita.