Movida violenta. Lo accerchiano e lo picchiano per rubargli 100 euro

Un turista bielorusso di 22 anni è rimasto vittima di una brutale aggressione nelle prime ore della mattinata di giovedì 12 gennaio.

E' successo in piazza Venticinque Aprile. Il giovane, alle quattro del mattino, aveva trascorso la serata in uno dei locali della vicina corso Como e si stava avviando a piedi verso il suo albergo quando è stato accerchiato da una decina di ragazzi, apparentemente nordafricani, che lo hanno bloccato e riempito di calci per poi rapinarlo di una banconota da cento euro.

Il giovane ha dato l'allarme ed è stato soccorso: i sanitari hanno disposto il trasferimento al pronto soccorso per medicarlo. Quanto agli aggressori, nessuna traccia. La polizia indaga sull'episodio, non il primo simile nella zona.